A Milano le mense delle scuole materne sono in sciopero Ma Sala vieta anche la schiscetta | genitori in rivolta

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 maggio 2021) Domani e lunedì i lavoratori diRistorazione si riuniranno in assemblea sindacale. Non potranno per questo motivo preparare i pasti per lediche quotidianamente fanno uso del servizio mensa. Mentre, però, moltestatali consentiranno ai bambini di portarsi il pasto da casa, ai bimbidell'infanzia del Comune - quindi con bimbi della stessa età da 3 a 6 anni- non sarà permesso portare nemmeno la. Per poter pranzare i piccoli alunni dovranno tornare a casa: idovranno andare a prenderli durante quella che sarebbe dovuta essere la pausa pranzo di mezzogiorno e riaccompagnarli in classe per le 14. «Informiamo tutta l'utenza scolastica» si legge nella comunicazione ...