40 anni fa l'attentato al Papa: il gesto inaspettato di Wojtyla verso Ali A?ca (Di giovedì 13 maggio 2021) Ricorre oggi il 40 esimo anniversario dell'attentato al Papa Giovanni Paolo II. Un uomo cercò di uccidere uno dei pontefici più amati di tutti i tempi. Cosa successe quel 13 maggio 1981? Dopo un lungo periodo di recupero il Papa è tornato più forte di prima e ha compiuto un gesto inaspettato nei confronti del suo attentatore. Attentato al Papa Giovanni Paolo II: cosa è successo il 13 maggio 1981 Quel giorno, Papa Giovanni Paolo II stava compiendo il giro tra i fedeli in Piazza San Pietro. Un uomo apparve dal nulla e sparò due colpi al pontefice per poi scomparire tra la folla. Il Papa ferito, si è accasciato sulla Papamobile. I soccorsi arrivarono immediatamente e ...

