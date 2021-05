4 Hotel con Bruno Barbieri riparte stasera con la nuova edizione: cosa vedremo (Di giovedì 13 maggio 2021) 4 Hotel è un programma televisivo condotto da Bruno Barbieri e prodotto da Sky original, con la realizzazione che è stata affidata a Banijay Italia, che tornerà stasera in prima serata su Sky Uno al canale 108 della pay tv satellitare, 455 del Digitale Terrestre, e che sarà disponibile anche in streaming su NOW. Nonostante il Covid-19 la trasmissione è stata comunque girata rispettando le norme anti contagio da Sars-Cov-2 e lo stesso Barbieri ha confessato in una recente intervista rilasciata ai microfoni di “Sky Tg 24” di aver raccontato, mediante il programma, una Italia che ha voglia di ripartire. Saranno dunque sempre 4 gli Hotel che si sfideranno, di una determinata località, e ogni puntata sarà solo una location a conquistare il cuore degli altri sfidanti, oltre a quello del ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 13 maggio 2021) 4è un programma televisivo condotto dae prodotto da Sky original, con la realizzazione che è stata affidata a Banijay Italia, che torneràin prima serata su Sky Uno al canale 108 della pay tv satellitare, 455 del Digitale Terrestre, e che sarà disponibile anche in streaming su NOW. Nonostante il Covid-19 la trasmissione è stata comunque girata rispettando le norme anti contagio da Sars-Cov-2 e lo stessoha confessato in una recente intervista rilasciata ai microfoni di “Sky Tg 24” di aver raccontato, mediante il programma, una Italia che ha voglia di ripartire. Saranno dunque sempre 4 gliche si sfideranno, di una determinata località, e ogni puntata sarà solo una location a conquistare il cuore degli altri sfidanti, oltre a quello del ...

