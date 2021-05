2021: odissea nell’avvocatura, dall’abilitazione al “covo di Azzeccagarbugli” (Di giovedì 13 maggio 2021) Almeno 18 le professioni per cui il percorso di studi universitari sarà abilitante. Tra le categorie coinvolte anche medici, psicologi e geometri; eppure stranamente un gruppo sfugge alle tante riforme che stanno travolgendo il mercato dei liberi professionisti: gli avvocati. Dopo l’eccezionale stravolgimento dell’esame di abilitazione 2020 (rectius 2021) continua l’ostruzionismo dello zoccolo duro della professione. È degli ultimi giorni l’attacco, neanche troppo velato, di Marco Travaglio. Il giornalista e direttore de “Il fatto quotidiano” ha definito infatti il parlamento italiano come un “covo di Azzeccagarbugli” generando reazioni inviperite della categoria. Ma ha tutti i torti? Si può biasimare ed argomentare contro una affermazione del genere? Qualcuno ci prova, ovviamente, dalle fila della professione forense. Esame ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Almeno 18 le professioni per cui il percorso di studi universitari sarà abilitante. Tra le categorie coinvolte anche medici, psicologi e geometri; eppure stranamente un gruppo sfugge alle tante riforme che stanno travolgendo il mercato dei liberi professionisti: gli avvocati. Dopo l’eccezionale stravolgimento dell’esame di abilitazione 2020 (rectius) continua l’ostruzionismo dello zoccolo duro della professione. È degli ultimi giorni l’attacco, neanche troppo velato, di Marco Travaglio. Il giornalista e direttore de “Il fatto quotidiano” ha definito infatti il parlamento italiano come un “di” generando reazioni inviperite della categoria. Ma ha tutti i torti? Si può biasimare ed argomentare contro una affermazione del genere? Qualcuno ci prova, ovviamente, dalle fila della professione forense. Esame ...

