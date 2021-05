“15mila euro di multa!”. Sorpresa amarissima per il cantante: “Gli occhi lucidi sono perché un’amica mi ha tradito” (Di giovedì 13 maggio 2021) Brutta Sorpresa per Roberto Angelini. Il noto cantautore e musicista, che vediamo nella band di Propaganda Live, il programma condotto su La7 da Diego Bianchi, ha avuto una disavventura. Forse in pochi sanno che, da alcuni anni, Angelini è il titolare di un ristorante giapponese nella Capitale. Ebbene recentemente ha ricevuto la visita della Guardia di Finanza e l’esito non è stato proprio positivo. Lo ha dichiarato lui stesso con un post su Facebook: “Questa non è la faccia del musicista che siete abituati a conoscere. Questa è la faccia di un ristoratore (si, ho un ristorante) che ha appena scoperto di essere stato denunciato da un’“amica” alla guardia di finanza. Il lungo sfogo prosegue con Angelini che afferma: “Dopo un anno di sacrifici per non chiudere cercando di limitare al massimo il ricorso alla cassa integrazione per i miei dieci dipendenti (visti i tempi ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Bruttaper Roberto Angelini. Il noto cantautore e musicista, che vediamo nella band di Propaganda Live, il programma condotto su La7 da Diego Bianchi, ha avuto una disavventura. Forse in pochi sanno che, da alcuni anni, Angelini è il titolare di un ristorante giapponese nella Capitale. Ebbene recentemente ha ricevuto la visita della Guardia di Finanza e l’esito non è stato proprio positivo. Lo ha dichiarato lui stesso con un post su Facebook: “Questa non è la faccia del musicista che siete abituati a conoscere. Questa è la faccia di un ristoratore (si, ho un ristorante) che ha appena scoperto di essere stato denunciato da un’“amica” alla guardia di finanza. Il lungo sfogo prosegue con Angelini che afferma: “Dopo un anno di sacrifici per non chiudere cercando di limitare al massimo il ricorso alla cassa integrazione per i miei dieci dipendenti (visti i tempi ...

