13 maggio | su 6 968 tamponi molecolari sono stati rilevati 84 nuovi contagi

(Di giovedì 13 maggio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.96884con una percentuale di positività dell’1,2%.inoltre 1.831 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali16 casi (0,87%). I decessi registrati5, a cui se ne aggiungono 3 pregressi, i ricoveri nelle terapie intensivestabili e pari a 18, mentre si riducono quelli in altri reparti che risultano essere 98. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.760, con la seguente suddivisione territoriale: 803 a Trieste, 1.994 a Udine, 672 a Pordenone e 291 a Gorizia. I ...

