Zona gialla tutte le Regioni da lunedì: nuove pagelle, solo la Valle d'Aosta resta arancione (Di mercoledì 12 maggio 2021) Da lunedì è prevedibile una Italia tutta gialla, con la sola eccezione della Valle d'Aosta. Salvo sorprese, l'andamento del contagio e il crollo dei nuovi casi positivi e dei... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 12 maggio 2021) Daè prevedibile una Italia tutta, con la sola eccezione dellad'. Salvo sorprese, l'andamento del contagio e il crollo dei nuovi casi positivi e dei...

Advertising

Giorgiolaporta : Ci hanno impedito di votare a maggio per evitare una strage. 9 giorni fa una folla di 30.000 persone ha invaso… - LegaSalvini : COVID, #SALVINI SBUGIARDA CRISANTI: MEGLIO TACERE E NON FARE PREVISIONI SULLE RIAPERTURE - RaiNews : Dl #Covid, no dell'aula del #Senato all'estensione del #coprifuoco alle 24 in zona gialla e bianca - LoSparaCazzate : RT @francyfra197979: Piove dal giorno in cui siamo tornati zona gialla. Riassunto della nostra esistenza caduca. - xswagmasta : @vercIerc Io scappo proprio ?? Poi ora dopo i GP c’è sempre casino e io non reggo più , per fortuna è zona gialla e… -