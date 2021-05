Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 12 maggio 2021 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Questa sera, mercoledì 12 maggio 2021, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il nuovo talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Un titolo che è anche un auspicio, la fine di questo tempo d’attesa e la speranza di un ritorno alla normalità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 12 maggio 2021, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme. anticipazioni In primo piano la lotta alla pandemia, le riaperture, lo scontro sul coprifuoco e la campagna vaccinale. Si parlerà inoltre della situazione sanitaria legata alla ... Leggi su tpi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Questa sera, mercoledì 12, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il nuovo talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Un titolo che è anche un auspicio, la fine di questo tempo d’attesa e la speranza di un ritorno alla normalità. Ma quali sono lee glidi oggi, 12, di? Scopriamoli insieme.In primo piano la lotta alla pandemia, le riaperture, lo scontro sul coprifuoco e la campagna vaccinale. Si parlerà inoltresituazione sanitaria legata alla ...

Advertising

NicolaPorro : Sfogo di #Bassetti, ieri sera a Zona bianca, contro la scrittrice per cui non basta nemmeno chiudere tutto...???? - RaiNews : Dl #Covid, no dell'aula del #Senato all'estensione del #coprifuoco alle 24 in zona gialla e bianca - DemarchiFra : RT @92Fisico: BIANCHE IN ARRIVO? ?????? Abbiamo tre regioni già a oggi con incidenza da #zonabianca (Sardegna, Friuli VG e Molise) Dovreb… - peterkama : il FVG ha i numeri da zona bianca se fanno il fvg zona bianca , zaia impazzisce... devono mandare un'ambulanza a marghera - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'Zona Bianca' del 12 maggio alle 21.25 su Rete 4: ospite Giovanni Toti) Segui su: La… -