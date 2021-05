“Zona Bianca”, anticipazioni puntata del 12 maggio: in studio Giovanni Toto (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sarà ospite di Giuseppe Brindisi a “Zona Bianca”, domani, mercoledì 12 maggio, in prima serata su Retequattro per commentare le riaperture, il possibile slittamento o eliminazione del coprifuoco, l’andamento della campagna vaccinale e la nuova ondata di sbarchi dalle coste libiche. “Zona Bianca”, nella puntata di stasera 12 maggio tra gli ospiti il prof Bassetti e Mario Adinolfi Nel corso della serata, con ospiti tra gli altri il Professor Matteo Bassetti, il deputato Andrea Ruggeri (FI), Maria Giovanna Maglie e Piero Sansonetti, si discuterà della difficile situazione sanitaria legata alla gestione dei migranti e dell’estate che ci aspetta, tra paure e speranze. E ancora, con i deputati Andrea ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Presidente della Regione LiguriaToti sarà ospite di Giuseppe Brindisi a “”, domani, mercoledì 12, in prima serata su Retequattro per commentare le riaperture, il possibile slittamento o eliminazione del coprifuoco, l’andamento della campagna vaccinale e la nuova ondata di sbarchi dalle coste libiche. “”, nelladi stasera 12tra gli ospiti il prof Bassetti e Mario Adinolfi Nel corso della serata, con ospiti tra gli altri il Professor Matteo Bassetti, il deputato Andrea Ruggeri (FI), Maria Giovanna Maglie e Piero Sansonetti, si discuterà della difficile situazione sanitaria legata alla gestione dei migranti e dell’estate che ci aspetta, tra paure e speranze. E ancora, con i deputati Andrea ...

Advertising

NicolaPorro : Sfogo di #Bassetti, ieri sera a Zona bianca, contro la scrittrice per cui non basta nemmeno chiudere tutto...???? - RaiNews : Dl #Covid, no dell'aula del #Senato all'estensione del #coprifuoco alle 24 in zona gialla e bianca - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG >ANSA-IL-PUNTO/COVID: Fvg, 'presto vaccini per over 40' Fedriga, 'numeri da zona bi… - sadcoperchio : Se entriamo in zona bianca io entro nella zona camera - volalibera1 : RT @IlFriuli: Covid, in Fvg numeri da #zonabianca. @M_Fedriga : 'Da lunedì 17 maggio potrebbero aprire le prenotazioni per i vaccini anti-C… -