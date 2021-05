Yakuza Like a Dragon è il capitolo che ha avuto maggior successo della serie

(Di mercoledì 12 maggio 2021) La saga diè diventata oggi una dellepiù importanti di SEGA. Ryu Ga Gotoku Studio, lo sviluppatore responsabile di tutti i titoli, lavora da anni con questo marchio, che è riuscito a spopolare in tutto il mondo. In effetti,, ilpiù recente, è diventato il videogioco disaga. Lo ha rivelato Shuji Utsuma, di SEGA, in un'intervista a Famitsu, in cui ha anche sottolineato che il suo desiderio è quello di "espandere globalmente" i titoli ATLUS su più piattaforme e con uscite mondiali. Secondo queste informazioni, SEGA ha chiesto a Toshihiro Nagoshi, creatore di, di tornare a lavorare a stretto contatto con lo studio, con l'obiettivo di aiutarli a ...

A parlare è il vice presidente di SEGA, Shuji Utsumi, il quale ha rivelato chea Dragon è il gioco di maggior successo del franchise grazie al suo lancio multipiattaforma. In questa ...Dopo il successo dia Dragon lo scorso anno grazie al suo lancio multipiattaforma, Sega sta valutando uscite globali simultanee su più piattaforme per i prossimi giochi Atlus. L'azienda lo ha rivelato ...La saga di Persona è diventata uno dei franchise più importanti per SEGA. Atlus ha trovato la chiave del successo con questi JRPG che continuano a registrare grandi numeri. Pertanto, lo sviluppatore p ...Sembra che Yakuza Like a Dragon sia andato molto bene e per SEGA si tratta del miglior capitolo di sempre appartenente alla serie.