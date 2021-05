Xbox Series X introvabile? Microsoft lancia un metodo di vendita che potrebbe contrastare bot e bagarini (Di mercoledì 12 maggio 2021) Se ne parla leggermente meno rispetto a PS5 anche grazie alla presenza sul mercato di Xbox Series S ma bisogna ammettere che anche l'ammiraglia next-gen di Microsoft, Xbox Series X, è in molti casi quasi introvabile. D'altronde la mancanza di componenti e di semiconduttori sta colpendo tutti e la stessa Microsoft ha ammesso che la produzione non riesce a tenere testa alla domanda del mercato. Ma al di là dei problemi di produzione non bisogna sottovalutare anche la piaga dei bagarini e dei bot, elementi a dir poco di disturbo sempre più presenti e fastidiosi per i "normali" consumatori. Forse è anche per questo motivo che Microsoft ha lanciato, per ora solo negli USA, un metodo di ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 12 maggio 2021) Se ne parla leggermente meno rispetto a PS5 anche grazie alla presenza sul mercato diS ma bisogna ammettere che anche l'ammiraglia next-gen diX, è in molti casi quasi. D'altronde la mancanza di componenti e di semiconduttori sta colpendo tutti e la stessaha ammesso che la produzione non riesce a tenere testa alla domanda del mercato. Ma al di là dei problemi di produzione non bisogna sottovalutare anche la piaga deie dei bot, elementi a dir poco di disturbo sempre più presenti e fastidiosi per i "normali" consumatori. Forse è anche per questo motivo chehato, per ora solo negli USA, undi ...

Advertising

infoitscienza : Xbox Series X nuovamente disponibile su Microsoft Store! - GameXperienceIT : PlayStation 5 e Xbox Series X|S: le strategie di Sony e Microsoft a confronto - infoitscienza : Xbox Series X disponibile su Microsoft Store! - infoitscienza : Xbox Series X/S, è arrivato l'update di maggio: ecco tutte le novità - RpgBox77 : RT @IGNitalia: Hitman 3 è in offerta a soli 23,59 Euro per Xbox One, Series S e X @IGNitalia -