Xbox Series e Xbox One | Nuovo aggiornamento disponibile

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Microsoft ha rilasciato unperOne, il quale aggiunge una manciata di interessanti novità e migliorie che vi riportiamo a seguire.FirmwareOneL’introduce quanto segue: Miglioramenti per il Quick Resume su, da oggi è possibile caricare più velocemente i giochiTag per i giochi che supportano il Quick Resumegruppo per i giochi che supportano il Quick Resume Aggiunto il supporto del Passthrought Audio per le Media App su tutte ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Series

... LG TV, Panasonic TV, Samsung TV, Sony TV, Hisense Tv, Sky Q, Sky Q Black, TIM box, Now TV Smart Stick, Now Tv Box, Vodafone TV); Console giochi (PlayStation 4/4Pro/5,One/S/X,X/S); ...La sfida sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console(One, One S, One X,X,...Secondo Jeff Grubb, Microsoft e Bethesda terranno un unico evento estivo per svelare tutti i prossimi giochi in arrivo su Xbox.Proprio in questi giorni, Microsoft ha riferito di stare lavorando all'incremento di scorte per Xbox Series X, di cui abbiamo fatto anche una disamina sui primi 6 mesi di presenza sul mercato Xbox Ser ...