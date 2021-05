World of Warcraft ora si dà alla boxe e al wrestling! Un gruppo di giocatori organizza tornei nel mondo di gioco (Di mercoledì 12 maggio 2021) World of Warcraft ha i suoi sistemi PVP: i giocatori possono andare nell'arena in piccole squadre, partecipare a grandi scontri sui campi di battaglia ed è possibile uccidere i nemici nel mondo aperto. Sebbene il gioco offra una grande opportunità per condurre battaglie competitive e raccogliere varie ricompense, manca però il senso di comunità e l'elemento narrativo che i giocatori portano sul campo di battaglia. È qui che entra in gioco la squadra di Azeroth Championship Wrestling. Lo scopo del progetto è che gli avventurieri più inclini al gioco di ruolo si riuniscano nei canali di Roccavento per guardare i combattimenti dei lottatori virtuali. I partecipanti si concentreranno in gran parte sulla realizzazione di uno spettacolo fuori dal ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 12 maggio 2021)ofha i suoi sistemi PVP: ipossono andare nell'arena in piccole squadre, partecipare a grandi scontri sui campi di battaglia ed è possibile uccidere i nemici nelaperto. Sebbene iloffra una grande opportunità per condurre battaglie competitive e raccogliere varie ricompense, manca però il senso di comunità e l'elemento narrativo che iportano sul campo di battaglia. È qui che entra inla squadra di Azeroth Championship Wrestling. Lo scopo del progetto è che gli avventurieri più inclini aldi ruolo si riuniscano nei canali di Roccavento per guardare i combattimenti dei lottatori virtuali. I partecipanti si concentreranno in gran parte sulla realizzazione di uno spettacolo fuori dal ...

