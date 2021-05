WhatsApp, le nuove regole per la privacy. Ecco che cosa cambia (Di mercoledì 12 maggio 2021) La popolare app di messaggistica non cancellerà gli account di chi non accetta la nuova policy, ma attiverà limitazioni che la renderanno quasi inutilizzabile Leggi su repubblica (Di mercoledì 12 maggio 2021) La popolare app di messaggistica non cancellerà gli account di chi non accetta la nuova policy, ma attiverà limitazioni che la renderanno quasi inutilizzabile

Advertising

StraNotizie : WhatsApp, le nuove regole per la privacy. Ecco che cosa cambia - FonteUfficiale : Tendenza 'WhatsApp' Perché dal prossimo 15 maggio l’app di messaggistica aggiorna la sua normativa per la privacy.… - infoitscienza : WhatsApp, arrivano le nuove regole per la privacy: cosa cambia dal 15 maggio - 85AleFrau : Whatsapp ha chiesto agli utenti di accettare le nuove regole sulla privacy. Non accettare potrà produrre degli effe… - infoitscienza : WhatsApp, si cambia: dal 15 maggio nuove regole sulla privacy -