Whatsapp | accadrà dal 15 maggio | se non accetti si blocca tutto giorno dopo giorno

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Novità in arrivo per, cosadal 15: se nonsi. Il 15subirà un cambiamento, a quanto pare, verranno definitivamente aggiornati i termini d’uso e l’informativa della privacy. Questa modifica porterebbe a dover accettare le nuove condizioni, dato che, in caso contrario,alcune settimane, alcune funzioni L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

ItaSmartReview : Cosa accadrà se non accetti i nuovi termini di WhatsApp - - infoitscienza : Cosa accadrà su WhatsApp dal 15 maggio? Si può rifiutare la policy? - OmarSiviero : RT @Digital_Day: L'aggiornamento della normativa sulla privacy di WhatsApp incombe: è previsto il 15 maggio. La società ha chiarito cosa ac… - TeoloMassimo : RT @Digital_Day: L'aggiornamento della normativa sulla privacy di WhatsApp incombe: è previsto il 15 maggio. La società ha chiarito cosa ac… - Digital_Day : L'aggiornamento della normativa sulla privacy di WhatsApp incombe: è previsto il 15 maggio. La società ha chiarito… -

Ultime Notizie dalla rete : Whatsapp accadrà

In sostanza, spiega, dovrà esserci un necessario scambio di dati e informazioni fra le due ... Ma cosase non accetteremo? Semplice: la chat, utilizzata da oltre due miliardi di utenti, ...... non oso immaginare cosada qui a qualche settimana quando il caldo e le temperature ...Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su