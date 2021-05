Volevo nascondermi, la storia vera del film con Elio Germano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Volevo nascondermi, la storia del film con protagonista Elio Germano nelle vesti del pittore e scultore Antonio Ligabue Profilo Twitter Rai Radio 3Volevo nascondermi è un film diretto da Giorgio Diritti che parla della storia dello scultore e pittore Antonio Ligabue. A interpretare il controverso artista vissuto a inizio novecento è Elio Germano. Il film si è accaparrata sette statuette ai David di Donatello (miglior film, migliore regia, miglior attore protagonista Elio Germano, miglior scenografia, miglior fotografia, miglior acconciatore e miglior suono). Ti potrebbe interessare anche questo ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 12 maggio 2021), ladelcon protagonistanelle vesti del pittore e scultore Antonio Ligabue Profilo Twitter Rai Radio 3è undiretto da Giorgio Diritti che parla delladello scultore e pittore Antonio Ligabue. A interpretare il controverso artista vissuto a inizio novecento è. Ilsi è accaparrata sette statuette ai David di Donatello (miglior, migliore regia, miglior attore protagonista, miglior scenografia, miglior fotografia, miglior acconciatore e miglior suono). Ti potrebbe interessare anche questo ...

Advertising

RaiCultura : .@PremiDavid di Donatello 2021: 7 statuette a 'Volevo nascondermi'. Tutti i premi della 66esima edizione qui ????… - Agenzia_Ansa : La notte dei David di Donatello 2021, Sophia Loren migliore attrice per per La Vita davanti a sé: 'Non so se questo… - WeCinema : Il David per miglior attore protagonista va a Elio Germano per 'Volevo nascondermi', che dedica il premio a tutti g… - Agenparl : RAI CINEMA / COMMENTO DAVID DI DONATELLO - 'VOLEVO NASCONDERMI' DA DOMANI IN SALA CON 01 DISTRIBUTION -… - SandraBattisti : David di Donatello 2021. Il miglior film è 'Volevo nascondermi'. Premiata Sophia Loren: 'Senza cinema non vivo'… -