Volevo nascondermi, il film che ha trionfato ai David di Donatello è un quadro impressionista: Elio Germano protagonista di un’opera cupa e gentile (Di mercoledì 12 maggio 2021) Volevo nascondermi di Giorgio Diritti ha trionfato ai David di Donatello e ritorna in sala domani 13 maggio 2021. Questa la recensione del FattoQuotidiano.it quando il film, dopo il premio a Berlino nel 2020 per Elio Germano,12 uscì nelle sale a pandemia di coronavirus appena iniziata. Se si leggono le recensioni dei grandi siti statunitensi – Variety, Hollywood Reporter – “Volevo nascondermi” di Giorgio Diritti sarebbe un film senza un filo narrativo. Lo scrivono sessanta volte. Come se fosse un difetto. Una di quelle mancanze scritte nel libretto delle istruzioni del bravo cineasta che prima vende nei circuiti art house degli Stati Uniti il proprio talento visivo, e poi finisce a girare serie tv ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021)di Giorgio Diritti haaidie ritorna in sala domani 13 maggio 2021. Questa la recensione del FattoQuotidiano.it quando il, dopo il premio a Berlino nel 2020 per,12 uscì nelle sale a pandemia di coronavirus appena iniziata. Se si leggono le recensioni dei grandi siti statunitensi – Variety, Hollywood Reporter – “” di Giorgio Diritti sarebbe unsenza un filo narrativo. Lo scrivono sessanta volte. Come se fosse un difetto. Una di quelle mancanze scritte nel libretto delle istruzioni del bravo cineasta che prima vende nei circuiti art house degli Stati Uniti il proprio talento visivo, e poi finisce a girare serie tv ...

