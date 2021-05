Vodafone riconosciuta da Opensignal al top per 5 parametri di qualità

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) – Dai giochi i video, dalle videochiamate alla copertura della rete 4G. Sono molti i servizi in cuieccelle, secondo l’ultimo rapporto disull’esperienza della rete mobile,, che analizza il trimestre gennaio-marzo 2021. La big telefonica infatti risulta il miglior operatore a livello nazionale in 5 categorie su 7, confermando una elevatadel servizio ai clienti. In particolare,si afferma per la terza volta per Gaming Experience e Voice App Experience, due metriche particolarmente importanti introdotte nel 2020.dunque si conferma prima nell’esperienza di gioco con con 71,4 punti, confermando la capacità di assicurare ai clienti ottime performance di gaming su piattaforme online. Numero uno anche per la categoria Voice App Experience, che ...