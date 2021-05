Vittoria di Savoia, nuova foto con i capelli rossi: da influencer a top model? (Di mercoledì 12 maggio 2021) Vittoria di Savoia, la principessa influencer, erede 17enne di Casa Savoia, ha superato l’immagine che lei stessa aveva creato sul suo account Instagram. Le nuove foto pubblicate lasciano a bocca aperta. Anche la foto profilo con i capelli rossi fuoco. La figlia teenager di Emanuele Filiberto di Savoia e dell’attrice francese Clotilde Courau, nata a Ginevra il 28 dicembre 2003, ha sorpreso tutti. Compreso il New York Times. Che di lei ha scritto e parlato… Would be Queen of Italy… si legge nel titolo dell’articolo. Per Vittoria di Savoia, effettivamente potrebbe essere modificata la legge salica di ascesa al trono. Leggi su amica (Di mercoledì 12 maggio 2021)di, la principessa, erede 17enne di Casa, ha superato l’immagine che lei stessa aveva creato sul suo account Instagram. Le nuovepubblicate lasciano a bocca aperta. Anche laprofilo con ifuoco. La figlia teenager di Emanuele Filiberto die dell’attrice francese Clotilde Courau, nata a Ginevra il 28 dicembre 2003, ha sorpreso tutti. Compreso il New York Times. Che di lei ha scritto e parlato… Would be Queen of Italy… si legge nel titolo dell’articolo. Perdi, effettivamente potrebbe essere modificata la legge salica di ascesa al trono.

