Vittoria di Savoia | l’aspirante regina del regno che non c’è

Se in Italia tornasse la monarchia, un giorno avremmo una regina: Vittoria di Savoia, primogenita di Emanuele Filiberto e Clotilde Courau. In occasione del 17esimo compleanno della nipote, infatti, Vittorio Emanuele, figlio dell'ultimo re d'Italia Umberto II, per allinearsi agli altri casati europei in nome della parità di genere ha modificato la legge di successione salica che impediva il trono alle donne Savoia. Da quel momento Vittoria è diventata l'erede al trono (di un regno che non c'è).

