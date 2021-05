Virginia Raggi: ho sbagliato tutto, ma votatemi lo stesso. E lancia segnali di pace al Pd (Di mercoledì 12 maggio 2021) Virginia Raggi è pentita. Lo afferma in una intervista a La Stampa. Intanto, non ripeterebbe la messa in scena con le arance da “donare” all’allora sindaco Marino. Virginia Raggi: con Marino ho sbagliato Un’autocritica? Le chiede Fabio Martini. «L’esperienza di una città complessa come Roma induce a fare delle riflessioni, anche perché paradossalmente solo chi ricopre un incarico come questo, può giudicare e comprendere fino in fondo un altro sindaco. Un lavoro che si fa h 24, sette giorni su sette, telefono sempre acceso, richiesta di una risposta su qualunque tema. tutto questo mi ha indotto a essere autocritica con me stessa. Credo di essere stata ingenerosa per la dichiarazione sulle arance, ma anche nella vicenda degli scontrini. Sono passata per due anni e mezzo attraverso un ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 maggio 2021)è pentita. Lo afferma in una intervista a La Stampa. Intanto, non ripeterebbe la messa in scena con le arance da “donare” all’allora sindaco Marino.: con Marino hoUn’autocritica? Le chiede Fabio Martini. «L’esperienza di una città complessa come Roma induce a fare delle riflessioni, anche perché paradossalmente solo chi ricopre un incarico come questo, può giudicare e comprendere fino in fondo un altro sindaco. Un lavoro che si fa h 24, sette giorni su sette, telefono sempre acceso, richiesta di una risposta su qualunque tema.questo mi ha indotto a essere autocritica con me stessa. Credo di essere stata ingenerosa per la dichiarazione sulle arance, ma anche nella vicenda degli scontrini. Sono passata per due anni e mezzo attraverso un ...

