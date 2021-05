Virginia Mihajlovic e il video social per annunciare la gravidanza: le lacrime di papà Sinisa (Di mercoledì 12 maggio 2021) Virginia Mihajlovic pubblica su Instagram un video per annunciare la gravidanza in cui si vede papà Sinisa in lacrime per la bella notizia. Ci sono delle emozioni, nella vita, che superano qualsiasi altra cosa abbiate provato finora. Lo ha scoperto da poco Virginia, la figlia di Sinisa Mihajlovic, quando ha scoperto di essere incinta del compagno Alessandro Vogliacco, calciatore del Pordenone. La ragazza ha voluto annunciare la lieta novella anche a tutti i suoi follower con un video Instagram che raccoglie tutte le reazioni a caldo della sua famiglia e del suo compagno. Il primo che si vede nel video è proprio Alessandro, il quale ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 12 maggio 2021)pubblica su Instagram unperlain cui si vedeinper la bella notizia. Ci sono delle emozioni, nella vita, che superano qualsiasi altra cosa abbiate provato finora. Lo ha scoperto da poco, la figlia di, quando ha scoperto di essere incinta del compagno Alessandro Vogliacco, calciatore del Pordenone. La ragazza ha volutola lieta novella anche a tutti i suoi follower con unInstagram che raccoglie tutte le reazioni a caldo della sua famiglia e del suo compagno. Il primo che si vede nelè proprio Alessandro, il quale ...

