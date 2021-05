Virginia Mihajlovic annuncia la gravidanza | la reazione di Sinisa

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 12 maggio 2021) La figlia 23enne è in dolce attesa: il padre è Alessandro Vogliacco, difensore del Pordenone Cicogna in arrivo a casa: la figlia dell’allenatore del Bologna, Virgina è infatti in dolce attesa. La ragazza, ex concorrente anche dell’Isola dei Famosi, ha dato l’annuncio su Instagram. La 23enne diventerà mamma per la prima volta e renderà padre il compagno Alessandro Vogliacco, difensore del Pordenone che ha militato nelle giovanili della Juventus. La ragazza ha condiviso sul suo profilo in video con cui ha dato l’annuncio sia al compagno che al padre. L’influencer ha consegnato Vogliacco una scatola con cui lo ha informato del fatto che presto saranno in tre mentre all’allenatore del Bologna ha fatto recapitare una tutina con su scritto “Sorpresa, ciao nonno”. Commossa e incredula ladi: “Ammazza oh… ma è ...