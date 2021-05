Violentava la figlia | ma non era l’unica vittima | manette per “L’orco di Caserta”

Leggi su chenews

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Un uomo di 52 anni, accusato di pedofilia e violenza sessuale è stato arrestato anel pomeriggio. Le accuse sono gravissime. pedofilia (Getty Images)Una violenza brutale, distribuita nell’arco di almeno un decennio. Sono queste le accuse rivolte ad un uomo di 52 anni residente in provincia di. Nel primo pomeriggio, quello che alcuni già definiscono “di”, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Santa Maria Capua Vetere. Per ora si tratta solo di un’ordinanza di custodia cautelare, da tenersi in carcere. Ma le ipotesi di indagine rivelano un quadro drammatico. Si parla di violenza sessuale a danno di minori e gravi maltrattamenti in famiglia. Le gravissime accuse di pedofilia e violenza Secondo gli inquirenti, le violenze sessuali riguarderebbero innanzitutto ...