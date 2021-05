Viola Valentino, la dura battaglia contro la malattia e l’amore che l’ha salvata (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Sono sempre stata libera. Quando non lo sono stata, è dipeso da altri fattori”. È una Viola Valentino inedita, quella che si è presentata a Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, pronta a un lungo racconto che ha riguardato la sua vita e la sua carriera. In studio senza trucco ma bella come sempre, l’artista è apparsa piuttosto in imbarazzo per non essersi potuta preparare a dovere. A metterla a suo agio ci ha però pensato l’abile padrona di casa, che l’ha subito rassicurata: “Non ti sei truccata? Sei bella lo stesso”. Una vita fatta d’amore ma anche di grandi sogni, la sua, che si innestano nella sua esistenza fin da giovanissima e grazie ai genitori ordinari ed estrosi allo stesso tempo: “Sono figlia di un pittore, ho un estro diverso. Mia madre era una ragioniera, quindi lei lo faceva lavorare. Ho avuto un’infanzia difficile, non ... Leggi su dilei (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Sono sempre stata libera. Quando non lo sono stata, è dipeso da altri fattori”. È unainedita, quella che si è presentata a Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, pronta a un lungo racconto che ha riguardato la sua vita e la sua carriera. In studio senza trucco ma bella come sempre, l’artista è apparsa piuttosto in imbarazzo per non essersi potuta preparare a dovere. A metterla a suo agio ci ha però pensato l’abile padrona di casa, chesubito rassicurata: “Non ti sei truccata? Sei bella lo stesso”. Una vita fatta d’amore ma anche di grandi sogni, la sua, che si innestano nella sua esistenza fin da giovanissima e grazie ai genitori ordinari ed estrosi allo stesso tempo: “Sono figlia di un pittore, ho un estro diverso. Mia madre era una ragioniera, quindi lei lo faceva lavorare. Ho avuto un’infanzia difficile, non ...

