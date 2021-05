Viola Valentino, la cantante di Comprami e la battaglia contro il cancro (Di mercoledì 12 maggio 2021) Torna oggi in televisione, ospite di ‘Oggi è un altro giorno’, . (screenshot video)La nota cantante Viola Valentino è ospite oggi della trasmissione di Raiuno ‘Oggi è un altro giorno’, condotta da Serena Bortone. Nota per la sua hit ‘Comprami’ e per la sua lunga relazione con il collega Riccardo Fogli, la donna qualche mese fa ha fatto discutere anche per la relazione con Francesco Mango, di molto più giovane di lei. Leggi anche –> Viola Valentino, la storia con Francesco Mango: il tradimento Qualche anno fa, la cantante confidò di avere a che fare con un carcinoma, diagnosticato nel 2015, di cui parlò soltanto qualche anno dopo. Era infatti il 2019, nel mese di aprile, quando scelse di spiegare cosa le stava accadendo in un’intervista rilasciata ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Torna oggi in televisione, ospite di ‘Oggi è un altro giorno’, . (screenshot video)La notaè ospite oggi della trasmissione di Raiuno ‘Oggi è un altro giorno’, condotta da Serena Bortone. Nota per la sua hit ‘’ e per la sua lunga relazione con il collega Riccardo Fogli, la donna qualche mese fa ha fatto discutere anche per la relazione con Francesco Mango, di molto più giovane di lei. Leggi anche –>, la storia con Francesco Mango: il tradimento Qualche anno fa, laconfidò di avere a che fare con un carcinoma, diagnosticato nel 2015, di cui parlò soltanto qualche anno dopo. Era infatti il 2019, nel mese di aprile, quando scelse di spiegare cosa le stava accadendo in un’intervista rilasciata ...

