Viola Valentino: chi è, età, carriera, chi è l'ex marito, chi è il fidanzato, canzoni, figli, Instagram, Riccardo Fogli

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Viola Valentino.

Viola Valentino: chi è, anni, carriera

Viola Valentino, all'anagrafe Virginia Maria Minnetti, è nata a Canzo il 1°luglio del 1949. Dopo alcune esperienze nel campo della musica e della moda, Viola ha raggiunto la notorietà nel 1979 con il brano "Comprami". Da lì un successo dopo l'altro. Ha partecipato anche al Festival di Sanremo, una prima volta con il singolo "Romantici", poi una seconda nel 1983. Dalla seconda metà degli anni '80, dopo una serie di insuccessi, Viola ha deciso di allontanarsi dall'attività discografica anche se ha ...

