VIDEO – Mihajlovic diventa nonno: la figlia lo comunica a sorpresa. La reazione di Sinisa (Di mercoledì 12 maggio 2021) Mihajlovic diventa nonno, la figlia Virginia lo annuncia a tutta la famiglia con un pacco sorpresa, bellissima e commovente la reazione di Sinisa L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 12 maggio 2021), laVirginia lo annuncia a tutta la famiglia con un pacco, bellissima e commovente ladiL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Gazzetta_it : VIDEO La figlia di Mihajlovic è incinta: la reazione di nonno Sinisa - SkySport : Sinisa Mihajlovic diventa nonno: il video in cui lo scopre - gennytrema : RT @ChiamarsiBomber: Virginia, la figlia più piccola di #Mihajlovic, fa una sorpresa al papà. Questo è il momento in cui Sinisa scopre che… - gianpi36590925 : RT @ChiamarsiBomber: Virginia, la figlia più piccola di #Mihajlovic, fa una sorpresa al papà. Questo è il momento in cui Sinisa scopre che… - W1ly_39 : RT @ChiamarsiBomber: Virginia, la figlia più piccola di #Mihajlovic, fa una sorpresa al papà. Questo è il momento in cui Sinisa scopre che… -