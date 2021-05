VIDEO Inter-Roma 3-1 | gol | highlights e sintesi Campioni d’Italia ancora vincenti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il calcio in Italia ha visto proseguire la diciassettesima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020-2021: in uno dei sette match delle ore 20.45 l’ha battuto laper 3-1. Nerazzurri in vantaggio con Brozovic al 10?, raddoppia Vecino al 20?, gol della bandiera per i giallorossi di Mkhitaryan alla mezz’ora, chiude i conti Lukaku al 90?.3-1 IL VANTAGGIO DI BROZOVIC ?????? ???????? ??? ????? 1 × 0 ???? ??? ??? ???? ????? ?? ???? ????????? HD Via : @if24hd pic.twitter.com/nfeZRYp1Al — F 2 3 GOOOOOOOOO (@FloridaRooking) May 12, 2021 IL RADOPPIO DI VECINO ?????? ???????? ??? ????? 2 × 0 ???? ??? ?????? ?????? ????? ?????? HD Via : @if24hd pic.twitter.com/zVQdaj0ftM — F 2 3 GOOOOOOOOO (@FloridaRooking) May 12, 2021 IL GOL DI MKHITARYAN ?????? ???????? ...