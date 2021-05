VIDEO Gregorio Paltrinieri in trionfo agli Europei! Apoteosi nella 5 km: riviviamo la volata dell’azzurro (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gregorio Paltrinieri ha vinto la 5 km degli Europei 2021 di nuoto di fondo. L’azzurro si è imposto al Lupa Lake di Budapest, imponendosi per la prima volta in carriera a livello internazionale in questa specialità. Il Campione Olimpico dei 1500 metri ha fatto la differenza con un micidiale rush finale: dopo essere rimasto sempre nel gruppo di testa, il carpigiano ha alzato il ritmo della sua azione negli ultimi 300 metri e si è imposto in maniera perentoria, demolendo tutti gli avversari in maniera nitida e arrivando al traguardo in solitaria. Di seguito il VIDEO della vittoria di Gregorio Paltrinieri nella 5 km degli Europei 2021 di nuoto. VIDEO Gregorio Paltrinieri VITTORIA 5 KM EUROPEI ¡Vaya final de prueba! #Budapest2021 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021)ha vinto la 5 km degli Europei 2021 di nuoto di fondo. L’azzurro si è imposto al Lupa Lake di Budapest, imponendosi per la prima volta in carriera a livello internazionale in questa specialità. Il Campione Olimpico dei 1500 metri ha fatto la differenza con un micidiale rush finale: dopo essere rimasto sempre nel gruppo di testa, il carpigiano ha alzato il ritmo della sua azione negli ultimi 300 metri e si è imposto in maniera perentoria, demolendo tutti gli avversari in maniera nitida e arrivando al traguardo in solitaria. Di seguito ildella vittoria di5 km degli Europei 2021 di nuoto.VITTORIA 5 KM EUROPEI ¡Vaya final de prueba! #Budapest2021 ...

