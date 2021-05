"Via la politica dalla Rai": dopo il caso di Fedez, in ballo 4 proposte di legge (Di mercoledì 12 maggio 2021) A distanza di quasi due settimane dal 1 maggio, la lista di Fedez letta sul palco del concertone in cui enunciava i nomi e i cognomi di politici leghisti e le frasi omofobe pronunciate negli ultimi ... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di mercoledì 12 maggio 2021) A distanza di quasi due settimane dal 1 maggio, la lista diletta sul palco del concertone in cui enunciava i nomi e i cognomi di politici leghisti e le frasi omofobe pronunciate negli ultimi ...

Advertising

urania2906 : RT @pirex70: 11 indagati e perquisizioni del Ros in tutta Italia. Reati di offesa al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e isti… - FabrizioBoschi : Minacce sul web a Mattarella. Indagati prof e giornalisti - pborghilivorno : #riformedafare Parla Mimmo Parisi: 'Io fatto fuori da Anpal? Decisione politica grave, non ne so niente'… - ivanacristofane : RT @POPOLOdiTWlTTER: Parla il legale di Gervasoni: “Ma quale vilipendio, si mette a tacere il pensiero libero” - JackieMilesiF : Camera, Draghi al question time: 'Sui matrimoni serve pazienza. Sulle riaperture approccio graduale, ma lavoriamo p… -