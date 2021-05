Via alle comunità energetiche. Ecco la vera transizione ecologica. Parla il capogruppo M5S in Lombardia, De Rosa: “Incentivare le rinnovabili riducendo le emissioni” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Una vera e propria “rivoluzione”. Non usa mezzi termini Massimo De Rosa, capogruppo M5S in Regione Lombardia, per definire le cosiddette comunità energetiche: “Mettono al centro la promozione e l’autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili. Aggregano per la prima volta imprese, cittadini e pubbliche istituzioni che, all’interno di un meccanismo incentivante, possono unirsi al fine di produrre e consumare energia”. Ed è proprio per questa ragione che i 5 Stelle, nel segno della “transizione ecologica”, hanno presentato una proposta di legge in Consiglio regionale. Tutto nasce dall’impegno a livello nazionale del Movimento… “Esattamente. Le comunità energetiche possono oggi nascere grazie al ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Unae propria “rivoluzione”. Non usa mezzi termini Massimo DeM5S in Regione, per definire le cosiddette: “Mettono al centro la promozione e l’autoconsumo di energia prodotta da fonti. Aggregano per la prima volta imprese, cittadini e pubbliche istituzioni che, all’interno di un meccanismo incentivante, possono unirsi al fine di produrre e consumare energia”. Ed è proprio per questa ragione che i 5 Stelle, nel segno della “”, hanno presentato una proposta di legge in Consiglio regionale. Tutto nasce dall’impegno a livello nazionale del Movimento… “Esattamente. Lepossono oggi nascere grazie al ...

