Giorno_Cremona : Vescovato, tragico incidente: marito e moglie muoiono mentre vanno a trovare la figlia -

(Cremona) - Erano diretti a casa della figlia, Francesco Mottana e Pierina Stagnoli , l' anziana coppia , 86 anni lue e 79 anni lei, morta nelincidente di ieri sera a. L'auto sulla quale viaggiavano marito e moglie, residenti a, all'incrocio con via Mantova, in località La Resca, è entrata in collisione con una ...L'anziana coppia è deceduta nello scontro frontale con un'altra auto. Lei è morta sul colpo, lui è spirato all'ospedale ...VESCOVATO - Non ce l'ha fatta Francesco Mottana, l'86enne che ieri sera è stato coinvolto nell'incidente lungo la via Mantova all'altezza dell'incrocio con la Resca. Dopo la morte della moglie 79enne ...