Vertenza ex Blutec, la posizione della Ugl dopo il confronto con il Mise. Mazzeo: “Buon segnale, ma tempi stretti. Bene equiparazione lavoratori diretti e indotto” (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Riteniamo quella di oggi una svolta importante e quantomeno decisiva ad evitare il baratro per la Vertenza ex Blutec di Termini Imerese. L’intervento del Ministero dello Sviluppo economico, che ha convocato l’incontro tra attori istituzionali e parti sociali, alla presenza in particolare della rappresentanza regionale dei massimi livelli è un segnale di indubbia rilevanza sull’interesse di ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Riteniamo quella di oggi una svolta importante e quantomeno decisiva ad evitare il baratro per laexdi Termini Imerese. L’intervento del Ministero dello Sviluppo economico, che ha convocato l’incontro tra attori istituzionali e parti sociali, alla presenza in particolarerappresentanza regionale dei massimi livelli è undi indubbia rilevanza sull’interesse di ... L'articolo UGL SICILIA.

Advertising

BELLISS16414189 : RT @TgrRaiSicilia: Vertenza #Blutec a #Termini Imerese. Il Ministero per lo sviluppo economico riapre il bando per le imprese che vogliono… - TgrRaiSicilia : Vertenza #Blutec a #Termini Imerese. Il Ministero per lo sviluppo economico riapre il bando per le imprese che vog… - UglSicilia : Vertenza ex Blutec, la posizione della Ugl dopo il confronto con il Mise. Mazzeo: 'Buon segnale, ma tempi stretti.… - GiornaleLORA : Vertenza Blutec: riapertura dei Termni per la presentazione di nuove proposte per la reindustrializzazione - NewSicilia : #Newsicilia All' interno l'intervento del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci al vertice in merito al… -