Verratti: lesione al collaterale ed Europei a rischio (Di mercoledì 12 maggio 2021) C’e’ grande apprensione nella Nazionale azzurra per l’infortunio patito da Marco Verratti, che potrebbe pregiudicare la sua partecipazione ai prossimi Campionati Europei. Ilcentrocampista del Psg si èprocurato in allenamento una lesione al collaterale del ginocchio destro che lo terrà fuori causa per almeno 4 settimane, chiudendo in anticipo la stagione con il suo club, che non lo avrà a disposizione per le ultime due gare di Ligue 1 contro Reims e Brest, la semifinale della Coppa di Francia contro il Montpellier. Verratti riuscira’ a recuperare per gli Europei? Secondo quanto riportato dai media francesi, Verratti dovrebbe recuperare nell’arco di tre settimane giusto in tempo per prendere parte alla spedizione azzurra in vista dell’Europei. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 12 maggio 2021) C’e’ grande apprensione nella Nazionale azzurra per l’infortunio patito da Marco, che potrebbe pregiudicare la sua partecipazione ai prossimi Campionati. Ilcentrocampista del Psg si èprocurato in allenamento unaaldel ginocchio destro che lo terrà fuori causa per almeno 4 settimane, chiudendo in anticipo la stagione con il suo club, che non lo avrà a disposizione per le ultime due gare di Ligue 1 contro Reims e Brest, la semifinale della Coppa di Francia contro il Montpellier.riuscira’ a recuperare per gli? Secondo quanto riportato dai media francesi,dovrebbe recuperare nell’arco di tre settimane giusto in tempo per prendere parte alla spedizione azzurra in vista dell’. ...

SimoneGambino : UFFICIALE - Lesione al collaterale mediale del ginocchio destro per Verratti, stop di 4-6 settimane. #Euro2020 fort… - SkySport : ULTIM'ORA INFORTUNIO VERRATTI, LESIONE DEL COLLATERALE L'azzurro fuori dalle 4 alle 6 settimane #SkySport… - News24_it : Verratti infortunato con il Psg, è in dubbio per Europei. Il club annuncia che il centrocampista azzurro dovrà ferm… - SerieASitdown : RT @SimoneGambino: UFFICIALE - Lesione al collaterale mediale del ginocchio destro per Verratti, stop di 4-6 settimane. #Euro2020 fortement… - infoitsport : Infortunio Verratti, lesione del collaterale del ginocchio. Euro 2020 a rischio -