Vera Gemma e Angela Melillo litigano in diretta | “Tu me l’hai fatta grossa già prima de L’isola”

(Di mercoledì 12 maggio 2021)punta il dito controLunedì sera su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento dedei Famosi 2021. Come le altre volte le vere dinamiche sono avvenute grazie ad un eliminato che non ha perso tempo a litigare a distanza con una naufraga presente in Honduras. Stiamo parlando L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera sarà in studio con noi Vera Gemma ?????? #Isola - FondaliMarini_ : RT @Alessio86885710: Oggi Gemma è stata veramente odiosa e maleducata. Più del solito. È uscita la sua vera natura oggi #UominieDonne - lagitanarome : RT @Alessio86885710: Oggi Gemma è stata veramente odiosa e maleducata. Più del solito. È uscita la sua vera natura oggi #UominieDonne - Alessio86885710 : Oggi Gemma è stata veramente odiosa e maleducata. Più del solito. È uscita la sua vera natura oggi #UominieDonne - PAOjonevaLA : Gemma impara la vera classe da Isabella invece di fare la solita caciottara #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Vera Gemma

... la situazione traGalgani e Aldo Farella si è fatta più contorta che mai. I due protagonisti ...del tempo insieme ma tra loro è nata un'amicizia che non sembra potersi tramutare in unae ...Volente o nolente,è stata la protagonista dell'edizione in corso de 'L'isola dei famosi'. La figlia di Giulianosi è esposta, si è schierata, ha avuto il gruppo contro, ma alla fine si è dovuta piegare ...Vera Gemma dopo l’avventura sull’Isola dei Famosi 2021 ha potuto riabbracciare Jeda. Vera Gemma ha raccontato come ha conosciuto il suo fidanzato Jeda: “Durante una diretta con ...Un concorrente de “L’Isola dei Famosi” ha bestemmiato lontano dalle telecamere? La bomba l’ha lanciata Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi che attualmente è in Honduras come naufraga del reality ...