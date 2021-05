Vera Gemma, dopo l’Isola pronta per una nuova avventura: “Ci vado” (Di mercoledì 12 maggio 2021) dopo la sua partecipazione all’Isola dei famosi Vera Gemma è già pronta per una nuova avventura, l’ex naufraga svela di cosa si tratta Vera Gemma è stata eliminata all’Isola dei famosi nelle… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 12 maggio 2021)la sua partecipazione aldei famosiè giàper una, l’ex naufraga svela di cosa si trattaè stata eliminata aldei famosi nelle… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera sarà in studio con noi Vera Gemma ?????? #Isola - IsaeChia : #Isola 15, #VeraGemma svela perche gli altri naufraghi la odiavano (e come mai vorrebbe partecipare al #GfVip), poi… - refusovivente : @vale46f1ferrari Ah quella che ha chiesto a Vera Gemma quando si limonera’ Tommy? Ah beh si commenta da sola. - pasquisantovito : @fraversion Per un attimo ho creduto fosse Vera Gemma - bubinoblog : GFVIP: ALFONSO SIGNORINI TRA LE SOAP TURCHE E L'APPELLO DI VERA GEMMA -