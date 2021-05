Veneto, il presidente Luca Zaia si vaccina con Pfizer. E annuncia: “Da lunedì apriamo alla fascia 40-49 anni” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il governatore del Veneto Luca Zaia si è vaccinato contro il Covid. Zaia, che si era prenotato personalmente nei giorni scorsi, è stato ricevuto nel centro vaccinale di Godega di Sant’Urbano (Treviso), il più vicino alla sua abitazione. A Zaia, che ha 53 anni, è stata somministrata una dose di “Pfizer“. “È andata benissimo – ha detto al termine Zaia ai giornalisti – le due alternative per la mia classe d’età erano Pfizer o Moderna , mi hanno dato Pfizer”. Il presidente ha poi annunciato che, visti i ritmi, “da lunedì apriamo ai 40enni, la fascia 40-49”. “Cominciamo ad aver qualche buco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il governatore delsi èto contro il Covid., che si era prenotato personalmente nei giorni scorsi, è stato ricevuto nel centrole di Godega di Sant’Urbano (Treviso), il più vicinosua abitazione. A, che ha 53, è stata somministrata una dose di ““. “È andata benissimo – ha detto al termineai giornalisti – le due alternative per la mia classe d’età eranoo Moderna , mi hanno dato”. Ilha poito che, visti i ritmi, “daai 40enni, la40-49”. “Cominciamo ad aver qualche buco ...

Advertising

maxmuggianu : RT @DallavecchiaL: Oggi è davvero una giornata storica per @Confindustria , per #Vicenza e per tutto il #Veneto: l'Assemblea dei soci di @C… - DallavecchiaL : Oggi è davvero una giornata storica per @Confindustria , per #Vicenza e per tutto il #Veneto: l'Assemblea dei soci… - larenait : Il presidente del Veneto, @zaiapresidente, ha ricevuto la prima dose del #vaccino anti #COVID19 - FranzBrasco : ?? Nuovo Podcast! 'VINO - Verso la riapertura post covid con Marco Aldegheri presidente AIS del Veneto' su @Spreaker… - FI_Veneto : RT @S_Giacomoni: #12maggio2021. Un anno da Presidente della Commissione di Vigilanza su #CassaDepositiePrestiti, con tanto lavoro alle spal… -