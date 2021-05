Variante San Sosimo: aperta al traffico opera cofinanziata da Regione (Di mercoledì 12 maggio 2021) È aperta al traffico la Variante di San Sosimo (Bergamo). L’opera consiste nella nuova rotatoria sulla SP 175 degli Almenni e nel tratto stradale di connessione con la ex SS 342 ‘Briantea’. Sono coinvolti i Comuni di Palazzago e Mapello. L’infrastruttura è stata cofinanziata da Regione Lombardia per 270.000 euro su un costo totale di 1,3 milioni di euro. “La Variante di San Sosimo è fondamentale per mettere in sicurezza l’incrocio tra le due provinciali. Serve inoltre per efficientare la viabilità in uno snodo cruciale della rete stradale bergamasca. Infine, sgrava dal traffico, anche pesante, il centro abitato di San Sosimo”. Così l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 12 maggio 2021) Èalladi San(Bergamo). L’consiste nella nuova rotatoria sulla SP 175 degli Almenni e nel tratto stradale di connessione con la ex SS 342 ‘Briantea’. Sono coinvolti i Comuni di Palazzago e Mapello. L’infrastruttura è statadaLombardia per 270.000 euro su un costo totale di 1,3 milioni di euro. “Ladi Sanè fondamentale per mettere in sicurezza l’incrocio tra le due provinciali. Serve inoltre per efficientare la viabilità in uno snodo cruciale della rete stradale bergamasca. Infine, sgrava dal, anche pesante, il centro abitato di San”. Così l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità ...

