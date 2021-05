Vangelo di mercoledì 12 maggio | riflessione di Paolo de La Luce di Maria – Video

Leggi su lalucedimaria

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Dobbiamo avere la capacità di offrire al Signore le nostre sofferenze per le sue finalità, perché si trasformino in grazia Riflessioni dide LadiGesù ci dice che certe cose noi non le possiamo comprendere, che non siamo pronti. Non essere pronti non significa solo avere delle resistenze. Ad esempio, c’è L'articolo proviene da Ladi