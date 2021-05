Valentina Bisti | chi è | età | carriera | marito | figli

Leggi su puglia24news

(Di mercoledì 12 maggio 2021)è una giornalista e conduttrice televisiva di grande successo che piace molto al grande pubblico. Lei è considerata una donna dalla grande intelligenza e caparbietà. Questa sera, mercoledì 12 maggio, la vediamo protagonista del pre prima serata di Rai Uno in quanto giocherà a I Soliti Ignoti – Il Ritorno condotto da Amadeus e l’eventuale vincita sarà devoluta in beneficenza. Scopriamo qualcosa in più su di lei.: chi è?nasce a Roma il 18 febbraio 1974, ha 47 anni ed è del segno zodiacale dell’Acquario. La donna è una giornalista e conduttrice televisiva di successo.si è laureata in Lettere con indirizzi dello spettacolo ed ha frequentato la scuola di giornalismo a Perugia. Dal ...