Vaccino Sputnik e autorizzazione Ema | “decisione presto”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) (Adnkronos) – “In questo momento in Europa sono in corso di valutazione 4 vaccini anti Covid: CureVac, Novavax, Sinovac e” e “contiamo di arrivarea una”. Per ilrusso“le ispezioni ai siti per le buone pratiche di produzione si sono tenute e sono in corso anche ora e stiamo anche raccogliendo più informazioni per colmare alcuni gap nel dossier. Dovremmo essere in grado nelle prossime settimane di definire un calendario per un’eventuale approvazione”. A fare il punto è stato Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici per Covid-19 dell’Agenzia europea del farmaco Ema, durante un incontro con la stampa per aggiornare sulle attività dell’ente Ue nel contesto della pandemia. Procede rapido il percorso di CureVac anche se, ha precisato Cavaleri, “una ...