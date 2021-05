Vaccino Pfizer | seconda dose a 42 giorni | ‘Risultati non garantiti’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Governo ha deciso di posticipare ladel, ma sono in molti a chiedersi se sia giusto così e se si sia trattata di una scelta presa su basi scientifiche. Ci sono dei rischi? In realtà, il vertice italiano dici ha tenuto a ribadire che “in questo modo non saranno garantiti i risultati che hanno permesso l’autorizzazione”. Ma cosa succederà ora? Leggi anche: Come prenotare ildal medico di base a Roma e nel Lazio: chi può farlo e da quandoa 42: è un rischio? E’ giusto posticipare ladel? Con una circolare la settimana scorsa, il ...