Vaccino per gli over 40 da lunedì | Figliuolo dà il via libera alle Regioni

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Da luned leitaliane potranno aprirevaccinazioni degli40. Il commissario per l emergenza, Francesco, lancia lo sprint della campagna in vista dell estate, confortato dal ...

Regione Emilia Romagna

Novavax - Ci sono alcuni problemi di produzioneilamericano Nvx - CoV2373 di NovaVax.questo l'approvazione dell'Ema sarà discussa intorno a luglio , in modo da vedere esattamente ...L iniziativa aperta a tutti, tranne che agli italianivia del mancato accordo ancora con il ... Informazioni, tra l altro, presenti anche nel bugiardino delSull'estensione della seconda dose del vaccino anti covid Pfizer interviene l'Ema. «È importante sottolineare che nei test clinici la somministrazione della ...In una lettera inviata alle Regioni il commissario per l’emergenza, Francesco Figliuolo, ha dato il via libera alle prenotazioni dal prossimo lunedì anche per i nati fino al 1981 ...