Vaccino | Figliuolo dà il via libera alle prenotazioni per gli over 40 

AGI - La struttura commissariale, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, "ha dato facoltà alle Regioni e Province Autonome di avviare, a partire dal prossimo 17 maggio, le prenotazioni anche per i cittadini over 40". Lo fa sapere la stessa struttura commissariale nell'ambito del monitoraggio del piano vaccinale, "che sta registrando un buon andamento su scala nazionale delle somministrazioni in favore delle categorie prioritarie indicate nell'ordinanza n. 6 dello scorso 9 aprile". "Viene ribadita - si afferma ancora - l'assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, le classi di età over 60, i cittadini che presentano comorbilità, fino a garantirne la massima copertura".

