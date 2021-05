Vaccino Covid, verso il via libera anche per gli studenti adolescenti da luglio: obiettivo scuola sicura (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Vaccino Covid anche per gli studenti tra i 12 e 15 anni a partire da luglio. L'Italia, così come segnala La Repubblica, conta sul via libera da parte dell'Ema all'utilizzo di Pfizer per i più giovani. L'obiettivo è una scuola sicura in vista della ripartenza a settembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ilper glitra i 12 e 15 anni a partire da. L'Italia, così come segnala La Repubblica, conta sul viada parte dell'Ema all'utilizzo di Pfizer per i più giovani. L'è unain vista della ripartenza a settembre. L'articolo .

