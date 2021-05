Vaccino Covid, ecco perché è meglio non bere (troppo) dopo averlo fatto (Di mercoledì 12 maggio 2021) È arrivata la volta dei cinquantenni: da qualche ora sono aperte le prenotazioni per il Vaccino contro il Covid. L’immunizzazione ci avvicina alla vecchia (e agognata!) normalità, ma non è il caso di farsi prendere dall’entusiasmo e festeggiare con troppo alcol. Già, perché se è improbabile che bere moderatamente comprometta la risposta immunitaria al Vaccino, il consumo eccessivo potrebbe farlo. Non ci sono prove che dimostrino che uno o due drink possano rendere meno efficace il farmaco, anzi: alcuni studi hanno persino scoperto che, a lungo termine, piccole quantità di alcol potrebbero effettivamente giovare al sistema immunitario riducendo l'infiammazione. Dall’altra parte, però, un elevato consumo di alcol può sopprimere il sistema immunitario e anche, potenzialmente, interferire ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 12 maggio 2021) È arrivata la volta dei cinquantenni: da qualche ora sono aperte le prenotazioni per ilcontro il. L’immunizzazione ci avvicina alla vecchia (e agognata!) normalità, ma non è il caso di farsi prendere dall’entusiasmo e festeggiare conalcol. Già,se è improbabile chemoderatamente comprometta la risposta immunitaria al, il consumo eccessivo potrebbe farlo. Non ci sono prove che dimostrino che uno o due drink possano rendere meno efficace il farmaco, anzi: alcuni studi hanno persino scoperto che, a lungo termine, piccole quantità di alcol potrebbero effettivamente giovare al sistema immunitario riducendo l'infiammazione. Dall’altra parte, però, un elevato consumo di alcol può sopprimere il sistema immunitario e anche, potenzialmente, interferire ...

Advertising

riotta : Il sito ufficiale Usa @CDCgov raccomanda tre settimane di distanza tra la prima e la seconda dose del vaccino… - gualtierieurope : È arrivato il mio turno e oggi ho fatto il #vaccino. Grazie alle operatrici e agli operatori sanitari, a tutto il n… - Adnkronos : Le iniettano 6 dosi di #vaccino #Covid per sbaglio: ragazza in osservazione a Massa. - ilpensiero : RT @dottoremaevero: ?? #DMEVC Dottore, ma è vero che... È meglio assumere farmaci prima di fare il vaccino contro #Covid19? No: è inutile f… - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Vaccino Covid in Campania, ecco dove farlo: riaprono gli hub alla Mostra d'Oltremare e a Capodichino -