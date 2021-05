Vaccino anti Covid | Bertolaso | «A fine maggio le prenotazioni per gli under 50»

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Le parole del coordinatore della campagna regionale in un’intervista su L’Eco di Bergamo in edicola mercoledì 12

... 'Ilè stato studiato per una seconda somministrazione a 21 giorni. Attenersi a quello che è emerso dagli studi scientifici garantisce i risultati'. Pfizer sta studiando una pillola- ...L'UniVr si dissocia Ulss 9, nuova modalità di prenotazione dei vacciniCovid - 19: le cose da sapere Coronavirus, Zaia: 'Mi sono prenotato, mimercoledì prossimo' Video del giorno 'Siamo ...Scatterà a fine maggio il via alle prenotazioni per il vaccino anti Covid agli under 50 lombardi. Lo dice Guido Bertolaso, coordinatore del piano vaccinale della Lombardia, in un ...Sono gli ‘open day’ dei vaccini, le giornate dedicate alle somministrazioni anche senza prenotazione, principalmente con AstraZeneca, per dare ancora più slancio alla campagna di immunizzazione che se ...