Vaccino alunni fra i 12 e i 15, Menichetti: “Nessuna evidenza che riduca il contagio” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il fatto che i vaccini ottengano registrazioni dai 12 ai 15 anni non è evidenza che la vaccinazione in quella fascia di età possa avere un tangibile effetto di riduzione del contagio". Lo dice all'Adnkronos Salute il virologo Francesco Menichetti, primario di Malattie infettive all'ospedale di Pisa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il fatto che i vaccini ottengano registrazioni dai 12 ai 15 anni non èche la vaccinazione in quella fascia di età possa avere un tangibile effetto di riduzione del". Lo dice all'Adnkronos Salute il virologo Francesco, primario di Malattie infettive all'ospedale di Pisa. L'articolo .

Advertising

GazzettaDellaSc : Vaccino alunni fra i 12 e i 15, Menichetti: “Nessuna evidenza che riduca il contagio” - infoitinterno : Vaccino covid agli alunni 12-15 anni: Rasi: “Potrà aiutare per l’immunità di gregge” - LetiziaQuintas : RT @orizzontescuola: Vaccino covid agli alunni 12-15 anni: Rasi: “Potrà aiutare per l’immunità di gregge” - ProDocente : Vaccino covid agli alunni 12-15 anni, Rasi: “Potrà aiutare per l’immunità di gregge” - orizzontescuola : Vaccino covid agli alunni 12-15 anni: Rasi: “Potrà aiutare per l’immunità di gregge” -