Vaccini, riaperture e turismo. Cosa ha detto Draghi alla Camera (Di mercoledì 12 maggio 2021) riaperture, turismo, vaccino italiano. sono solo alcuni dei temi toccati nella giornata odierna dal premier Mario Draghi nel corso del question time alla Camera. Il premier Draghi ha risposto alle interrogazioni dei gruppi parlamentari, sottolineando, come già fatto in passato, la necessità di procedere in modo responsabile: "Dobbiamo essere attenti a bilanciare le ragioni dell'economia con quelle della salute". A chiedere risposte sull'indotto dei matrimoni e sul comparto del turismo gli esponenti di Forza Italia e Partito democratico. "La questione del settore delle cerimonie sarà all'attenzione della prossima Cabina di regia a Palazzo Chigi che si terrà lunedì 17 maggio", ha spiegato Draghi. "Quella sarà l'occasione per dare maggiori certezze a ...

